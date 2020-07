Caicedo illude la Lazio, il Lecce vince in rimonta 2-1 (Di martedì 7 luglio 2020) Lecce (ITALPRESS) – Colpo del Lecce che batte in rimonta la Lazio 2-1 nella 31^ giornata di Serie A allo stadio Via del Mare. Dopo il vantaggio di Caicedo in apertura, Babacar alla mezz'ora e Lucioni nella ripresa ribaltano il risultano e danno una bella spinta ai salentini nella corsa salvezza. I biancocelesti, invece, si defilano dalla lotta scudetto con la Juventus.I giallorossi sono affamati di punti, dopo 6 sconfitte. Liverani va all'attacco, con Saponara e Falco alle spalle di Babacar. Inzaghi perde Correa ma ritrova Immobile e Caicedo in avanti oltre al recuperato Leiva a centrocampo. Al 2′ annullato il gol del vantaggio di Mancosu, per fallo di mano dopo silent check del Var. Risponde la Lazio, che segna lo 0-1 con Caicedo al 5′ complice l'errore di Gabriel. Il Lecce reagisce e pareggia con la rete al 30′ di Babacar. I salentini potrebbero ribaltare il ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Caicedo illude la Lazio, il Lecce vince in rimonta - iconanews : Lazio ancora KO: Caicedo illude, poi 2-1. Tre punti vitali per il Lecce - internewsit : Lazio ancora KO: Caicedo illude, poi 2-1. Lecce, 3 punti vitali. Inter, ci sei? - -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo illude Caicedo illude la Lazio, il Lecce vince in rimonta 2-1 - Sardiniapost.it SardiniaPost Caicedo illude la Lazio, il Lecce vince in rimonta 2-1

LECCE (ITALPRESS) – Colpo del Lecce che batte in rimonta la Lazio 2-1 nella 31^ giornata di Serie A allo stadio Via del Mare. Dopo il vantaggio di Caicedo in apertura, Babacar alla mezz’ora e Lucioni ...

Crollo Lazio, la Juve vola a +7

Gli uomini di Inzaghi, orfani di Immobile e Caicedo, vengono strapazzati 3-0 in casa dal Milan, che nel prossimo turno affronteranno proprio la Juventus, salita a +7 dopo aver regolato il Toro nel der ...

LECCE (ITALPRESS) – Colpo del Lecce che batte in rimonta la Lazio 2-1 nella 31^ giornata di Serie A allo stadio Via del Mare. Dopo il vantaggio di Caicedo in apertura, Babacar alla mezz’ora e Lucioni ...Gli uomini di Inzaghi, orfani di Immobile e Caicedo, vengono strapazzati 3-0 in casa dal Milan, che nel prossimo turno affronteranno proprio la Juventus, salita a +7 dopo aver regolato il Toro nel der ...