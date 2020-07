Brasilia. Jair Bolsonaro ha i sintomi del nuovo coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro ha i sintomi del nuovo coronavirus. Lo ha affermato lui stesso a Cnn Brasil. Il presidente Brasiliana ha compiuto 65 anni a marzo. Il leader Brasiliano ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il Capo dello Stato del Paese sudamericano ha anche precisato che sta prendendo idrossiclorochina. Il risultato del test a cui Bolsonaro si è nel frattempo sottoposto dovrebbe uscire nelle prossime ore. A causa dei sintomi, la sua agenda per il resto della settimana è stata annullata. Leggi su laprimapagina

