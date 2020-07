Brasilia. Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Presidente del Brasile, che si sarebbe sentito male dopo una festa a casa dell’ambasciatore americano. Le immagini della serata circolate sui media mostrano tutti gli invitati senza mascherina, quella contestata dal presidente, imposta da un’ordinanza dal Tribunale Superiore Federale, abolita con un successivo decreto dallo stesso Bolsonaro. “Le misure di contenimento possono essere più dannose della stessa pandemia” ha ripetuto più volte. Il Brasile è il secondo Paese al mondo focolaio del virus, con oltre 70 mila morti, 1 milione e 630 mila contagiati e gli ospedali al collasso. Nonostante questo Bolsonaro ha sempre negato l’emergenza facendosi gioco del virus, in pubblico senza protezione e stringendo mani a destra e sinistra. Dei sintomi ... Leggi su laprimapagina

tusciaweb : Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus Brasilia - Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus. È stato lo s… - Laprimapagina : #Brasilia Jair #Bolsonaro ha i sintomi del nuovo #coronavirus - Viandanti_Rete : RT @galatacla: BRASILIA, Brasile Spettacolare manifestazione silenziosa contro il presidente Jair Bolsonaro e in memoria delle persone mor… - VCapildeo : RT @galatacla: BRASILIA, Brasile Spettacolare manifestazione silenziosa contro il presidente Jair Bolsonaro e in memoria delle persone mor… - ElenaDelfino5 : RT @galatacla: BRASILIA, Brasile Spettacolare manifestazione silenziosa contro il presidente Jair Bolsonaro e in memoria delle persone mor… -