Brasile, quando il presidente Bolsonaro salutava centinaia di persone senza mascherine e distanze: il video del 30 giugno (Di martedì 7 luglio 2020) Il 30 giugno del 2020, nonostante il numero di morti e positivi registrati in Brasile, il presidente Jair Bolsonaro, ora risultato positivo al coronavirus, ha partecipato a un incontro pubblico a Brasilia con migliaia di persone. Un vero e proprio bagno di folla senza mascherina e senza distanziamento, nonostante i giudici gli avessero imposto l’utilizzo delle protezioni in pubblico e nei luoghi affollati L'articolo Brasile, quando il presidente Bolsonaro salutava centinaia di persone senza mascherine e distanze: il video del 30 giugno proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

