Brasile, il presidente Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus: “la vita continua, mi curerà la first lady” (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus, come annunciato da un comunicato del Planalto nella giornata di martedì. Il presidente del Brasile aveva accusato i sintomi della malattia domenica, così il giorno seguente si è recato in ospedale a Brasilia per essere sottoposto a tampone, che oggi è risultato positivo. Intervenuto davanti ai media a Palácio da Alvorada, Bolsonaro ha parlato alla Nazione: “sono positivo, seguirò il protocollo di isolamento. Come presidente, sono in prima linea. La vita continua, ed è necessario prendersi cura degli anziani, ma non c’è bisogno di farsi prendere dal panico. Sarò curato dalla first lady“. Andando via dopo l’intervista, Bolsonaro si è tolto la mascherina ma ha subito precisato: “per farvi vedere la mia faccia e che sto ... Leggi su sportfair

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - ilpost : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus - Tg3web : Coronavirus. Stati Uniti vicinissimi a quota 3 milioni di casi, India oltre 700.000. In Brasile, dove il virus dila… - elvipetretta : RT @fanpage: Il presidente del Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus #7luglio - Mbyk019285 : #Brasile, il presidente #Bolsonaro è positivo al #Coronavirus Il karma è implacabile... #COVID19 #7luglio… -