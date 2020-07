Brasile, il presidente Jair Bolsonaro: “Ho i sintomi del Covid”. La radiografia ai polmoni, poi il tampone (Di martedì 7 luglio 2020) L’annuncio lo ha dato lui stesso, parlando a Cnn Brasil: “Ho i sintomi del Covid”. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha sempre mostrato scetticismo nei confronti della pandemia, ritardando le misure di lockdown e perdendo un ministro della salute dopo l’altro, potrebbe aver contratto la malattia. Dopo una radiografia ai polmoni si è sottoposto al test: in giornata è atteso l’esito. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello Stato ha anche precisato che sta prendendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi, la sua agenda per il resto della settimana è stata annullata, ma ha ripetuto ai sostenitori accalcati sotto la residenza di Brasilia di “sentirsi bene”. A marzo per tre volte Jair Bolsonaro si era già ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il presidente del Brasile Bolsonaro ha i sintomi della malattia #brasile - fattoquotidiano : Brasile, il presidente Jair Bolsonaro: “Ho i sintomi del Covid”. La radiografia ai polmoni, poi il tampone - focusTECHit : Bolsonaro contagiato: il presidente del Brasile ha il coronavirus - | - danieledann1 : ?? #Brasile: #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus. Presidente brasiliano con 38 di febbre, sta prendendo… - solonapoli24 : Il presidente Bolsonaro con febbre alta: sottoposto a tampone covid. Da mesi ironizza, sottovalutando i rischi, cri… -