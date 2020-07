Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. L’aveva premesso lui stesso nei giorni precedenti, “Ho i sintomi del Covid”. Bolsonaro si era sentito male dopo una festa a casa dell’ambasciatore americano. Le immagini della serata circolate sui media mostrano tutti gli invitati senza mascherina, quella contestata dal presidente, imposta da un’ordinanza dal Tribunale Superiore Federale, abolita con un successivo decreto dallo stesso Bolsonaro. Il presidente brasiliano, che ha sempre mostrato scetticismo nei confronti della pandemia, ritardando le misure di lockdown e perdendo un ministro della salute dopo l’altro, si è sottoposto al test del Coronavirus ed è risultato positivo. Bolsonaro, si era sottoposto ai test per scoprire se aveva contratto il Covid-19 (per cui in via ... Leggi su tpi

