Brasile, il presidente Bolsonaro positivo al Covid (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso in televisione. Si è sottoposto a tampone dopo aver accusato sintomi riconducibili al virus. Da mesi Bolsonaro minimizza gli effetti dell’epidemia nel Paese, dove sono stati registrati più di 1,6 milioni di contagi e 65.631 morti. Il presidente del Brasile ha parlato del Covid come di un semplice raffreddore e si è fatto più volte ritrarre senza mascherina durante la partecipazione ad eventi pubblici in cui non rispettava nemmeno la distanza di sicurezza con altre persone. Il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di contagi da coronavirus, dopo gli Stati Uniti, ma, nonostante ciò, le misure di prevenzione sono state molto deboli fino a poco tempo fa. In aprile, Bolsonaro aveva anche licenziato il ministro della ... Leggi su ilnapolista

