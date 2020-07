Brasile, il presidente Bolsonaro ha contratto il Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha contratto il Coronavirus. Ad annunciarlo è la Cnn Brasil, su Twitter, evidenziando come concretamente ufficiale ciò che lo stesso Bolsonaro aveva recentemente definito ufficiosamente, sostenendo di avere alcuni sintomi caratteristici del Covid-19. Il politico sudamericano ha ricevuto aspre critiche dall’opinione pubblica internazionale, per non aver dato il giusto peso alla tragica emergenza sanitaria in Brasile, gestendola con fin troppa cautela e dunque sottovalutandola. Adesso è dunque ufficiale, Jair Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus. BREAKING NEWS: Bolsonaro testa positivo para Covid-19 pic.twitter.com/2K1ymNJ7OB — CNN Brasil (@CNNBrasil) July 7, 2020 Leggi su sportface

