Brasile, Bolsonaro positivo al COVID-19. Da giorni feste e cene senza mascherine (Di martedì 7 luglio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - L'ufficialità è arrivata. Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al COVID-19. Il negazionista del coronavirus aveva annunciato questa mattina di aver manifestato i sintomi del COVID-19, inclusa la febbre alta, e il test eseguito nelle ultime ore ha dato esito positivo.10.45 - Per giorni Jair Messias Bolsonaro, Presidente del Brasile, partecipa a feste e cene senza indossare la mascherina. Prima ha pranzato con nove importanti imprenditori, poi, il 4 luglio, ha partecipato a una festa nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile Todd Chapman e ha posato, nella foto qui in alto diffusa dai media brasiliani, abbracciando il ministro degli Esteri Ernesto Araújo, circondato dagli altri ministri come Walter Sousa Braga Netto, capo di Stato Maggiore della Presidenza, Fernando Azevedo e Silva, ministro della ... Leggi su blogo

