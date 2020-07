Brasile, Bolsonaro positivo al coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al coronavirus: lo riferisce la Cnn Brasil. Il Brasile nelle ultime 24 ore attendeva il responso sulla sua possibile positività. Era stato lo stesso presidente ad annunciare di avvertire i sintomi tipici del Covid: la tosse e qualche linea di febbre. I risultati degli esami hanno confermato i suoi sospetti e Jair Bolsonaro dinanzi alle telecamere di tre tv ha annunciato la sua positività, assicurando i connazionali delle sue condizioni di salute. “Sto perfettamente bene” ha spiegato ai giornalisti. Già qualche ora prima, quando ancora gli esiti non erano chiari, si era affrettato a rassicurare sulle sue condizioni di salute, chiarendo di avvertire i sintomi sempre in maniera più blanda. Ma il responso arrivato ha confermato i timori dello staff ... Leggi su liberoquotidiano

