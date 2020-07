Brasile, Bolsonaro ha i sintomi del coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro presenta i sintomi del coronavirus. Accertamenti medici e tampone. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro presenta i sintomi del coronavirus. Lui è sicuramente una delle figure più controverse di questa emergenza, un politico che ha usato parole che hanno scatenato le polemiche. Ad inizio epidemia il Presidente aveva parlato del Covid come di una semplice influenza o poco più. In diverse occasioni, nonostante la situazione critica in Brasile, ha ribadito come nella vita si debba morire. Rio de Janeiro (Brasile) 07/07/2019 – finale Coppa America / Brasile-Peru’ / foto Imago/Image Sport nella foto: Jair BolsonaroBrasile, il Presidente Bolsonaro presenta i sintomi del coronavirus E ora anche il presidente del Brasile Bolsonaro deve fare i conti con lo spettro del coronavirus. Il Presidente presenta i ... Leggi su newsmondo

