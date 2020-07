Brasile, Bolsonaro esce allo scoperto: “Ho sintomi da coronavirus” (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, esce allo scoperto e ammette di avere sintomi da coronavirus. Ora si attende il risultato del test. Tempi duri per Bolsonaro. Il presidente brasiliano, oltre ad aver a che fare con una pandemia che dilaga in tutta la nazione verde-oro, ora, deve iniziare a fare i conti anche con la propria salute. Non usa mezze misure e in una dichiarazione ammette: “Ho i sintomi del Covid-19”. Uno che, da sempre, ha minimizzato i rischi del coronavirus, ora si ritrova a dover battagliare contro lo stesso virus. I sintomi in questione sono: febbre alta, a 38 gradi, e una percentuale d’ossigeno nel sangue pari al 96%, come riportato dalla Cnn e dallo stesso quotidiano brasiliano Estado de S.Paulo. Ora, il presidente brasiliano, aspetta l’esito del test, ma per lui le cose non si mettono per niente bene. POTREBBE ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il presidente del Brasile Bolsonaro ha i sintomi della malattia #brasile - Corriere : Giallo su Bolsonaro malato. La Cnn: Ha sintomi compatibili con il Covid». Lui smentisce - TommyBrain : AntiDiplomatico:Bolsonaro ha contratto il Covid? Il presidente del Brasile presenta i sintomi della malattia e assu… - IacobellisT : AntiDiplomatico:Bolsonaro ha contratto il Covid? Il presidente del Brasile presenta i sintomi della malattia e assu… -