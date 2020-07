Brasile, Bolsonaro confessa: “Ho i sintomi del Coronavirus” – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus, il presidente del Brasile si è sottoposto al test, i risultati del tampone verranno svelati domani Il Brasile ad oggi è uno dei paesi al mondo che è stato più colpito dal Coronavirus, sin dall’inizio però il presidente Jair Bolsonaro ha dato poca importanza al virus definendolo poco … L'articolo Brasile, Bolsonaro confessa: “Ho i sintomi del Coronavirus” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

I risultati del test in giornata Bolsonaro, che da sempre ha minimizzato sui rischi ... Tutti gli impegni di governo sono stati per il momento annullati. In Brasile sono già diversi giorni che l'uso ...La foto del Covid 19 sono 8 uomini che sorridono distesi e sorridenti all’obiettivo sotto un ombrellone in un giardino. Ci sono tre ministri, un ambasciatore, il presidente Jair Messias Bolsonaro e tr ...