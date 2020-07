Brasile, Bolsonaro annuncia: “Ho i sintomi del coronavirus” (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di avere i sintomi del coronavirus: si è ora in attesa del responso del tampone effettuato Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, potrebbe essere positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è lui stesso ai microfoni di Cnn Brasil a cui riferisce di avere febbre a 38 ed una … L'articolo Brasile, Bolsonaro annuncia: “Ho i sintomi del coronavirus” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il presidente del Brasile Bolsonaro ha i sintomi della malattia #brasile - Corriere : Giallo su Bolsonaro malato. La Cnn: Ha sintomi compatibili con il Covid». Lui smentisce - Moixus1970 : RT @LaStampa: Il Presidente ha 38 di febbre e sta prendendo idrossiclorochina. Il Brasile è il secondo Paese più colpito ma il Capo dello S… - Matti8Mattina : RT @mgabrielladavid: Più di 65mila morti, 1 milione e 620mila contagiati, ospedali allo stremo, l’economia in caduta libera: dopo gli Stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro

Brasilia, 06 lug 00:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Brasile ha prorogato per i mesi di giugno e ... per altri due mesi era stato messo in dubbio dallo stesso presidente Bolsonaro che, lo scorso ...Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello Stato ha anche precisato che sta prendendo idrossicl ...