Bonus vacanze: si allargano i benefici, sconto anche per il servizio in spiaggia (Di martedì 7 luglio 2020) Bonus vacanze, si allargano i benefici: possibile effettuare il pagamento anche tramite tour operator e agenzie di viaggio, ma a condizione che si tratti di strutture imprenditoriali. Inoltre, nel Bonus ferie, si possono includere anche i servizi accessori balneari come il servizio spiaggia, a chiarirlo la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 3 luglio. Questa misura a carico del Fisco prevede il Bonus in due step: l’ 80% subito tramite sconto e il 20% come detrazione fiscale. Bonus vacanze: spendibile anche presso agenzie di viaggio e tour operator Il Bonus vacanze può essere utilizzato anche presso tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono alloggi per vacanze, alberghi o altre strutture per soggiorni. La norma precisa che il Bonus è spendibile presso “imprese turistico – ricettive, bed and breakfast e ... Leggi su notizieora

PaolaPisano_Min : Ad oggi su @IOitaliait sono stati erogati più di 306.523 #BonusVacanze, per un controvalore economico di oltre 140M… - dariofrance : Il #bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 72.295 nuclei familiari l’hanno chiesto e ottenuto in pochi min… - IOitaliait : Su #IOapp è disponibile la funzionalità per il #BonusVacanze. Ti ricordiamo che la possibilità di ottenere il Bonus… - smileanyway0 : @repubblica Purtroppo, per disperazione, per ingordigia o per poca intelligenza marketing...fare ferie in Italia qu… - NotizieOra : Bonus vacanze: si allargano i benefici, sconto anche per il servizio in spiaggia -