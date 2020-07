Bonus sociale ultima data per fare domanda il 31 luglio per sconto in bollette (Di martedì 7 luglio 2020) Bonus sociale entro il 31 luglio ultima data per fare domanda e rinnovare lo sconto in bollette, la domanda senza Covid doveva essere trasmessa tra il 31 marzo e il 31 maggio 2020, prorogata la scadenza per coronavirus al 31 luglio 2020. Bonus sociale con scontro bollette: luce, acqua e gas Si tratta dell’ultima proroga adottata dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) comunicata a fine aprile per il rinnovo delle domande del Bonus sociale che prevede lo sconto nelle bollette della luce, gas e acqua per le famiglie in condizioni disagio economico e per i nuclei familiari numerosi. Quindi, non ci saranno più proroghe per le domande di rinnovo, l’ultima data utile per inviare la domanda è il 31 luglio. Bonus vacanza a rischio flop: per ora lo accetta solo il 46% delle strutture Chi può chiedere il Bonus ... Leggi su notizieora

