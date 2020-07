Bonus scuola di 500 euro per le famiglia, ecco cosa prevede il PNR (Di martedì 7 luglio 2020) Il Piano Nazionale di Riforma prevede un Bonus di importo fino a 500 euro a famiglia da impiegare nella scuola. Da precisare che il PNR elenca soltanto quelle che potrebbero essere le iniziative di riforma che il governo deve realizzare nel triennio successivo. Molte le novità contenute nel piano che toccano quasi ogni piano, dal lavoro ala scuola passando, ovviamente, per la lotta all’evasione fiscale. Per approfondire invito a leggere l’articolo: Riforma fiscale: nessun condono cartelle esattoriali ma un rafforzamento dei controlli scuola e Bonus di 500 euro La bozza del PNR ha iniziato a circolare nelle ultime ore e si stanno diffondendo a macchia d’olio le possibili riforme che l’esecutivo si impegna a mettere in pratica. Una in modo particolare tocca le famiglie italiane essendo dedicata interamente al mondo della scuola visto che si parla di ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus #Scuola di 500 euro per le famiglia, ecco cosa prevede il PNR - SusiTolin : @davcarretta E mi raccomando, diamo retta ai fanatici della Dad! Dal momento che lo stato ha reso normale che nonni… - aprile2o15 : @Corriere ANZICHÉ IL BONUS MONOPATTINO BISOGNAVA DARE LA POSSIBILITÀ A TUTTI GLI STUDENTI DI POTER SEGUIRE LE LEZ… - _enzenz : RT @anti_calcio: Come al solito stanno girando le cazzate dei mitomani. Suning ha rinnovato, se conferma gazzetta, agli stessi importi prec… - anti_calcio : Come al solito stanno girando le cazzate dei mitomani. Suning ha rinnovato, se conferma gazzetta, agli stessi impor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus scuola Scuola, novità: bonus fino a 500 euro per le famiglie nel PNR Money.it Turismo, allarme Unioncamere: "Il 15 per cento delle strutture dell'ospitalità non ha ancora riaperto"

Il 15% delle strutture alberghiere ed extralberghiere non ha ancora riaperto i battenti per la stagione estiva. Che si prospetta critica anche sotto il profilo occupazionale, con il 98,4% delle impres ...

Decreto Rilancio, -100 mln di coperture/ Diretta voto: testo ritorna in Commissione?

Il primo giorno di discussioni alla Camera sul Dl Rilancio vede un brusco stop per il Governo dopo il “buco” da 100 milioni di euro sulle coperture per il Mezzogiorno: «tutti i deputati della commissi ...

Il 15% delle strutture alberghiere ed extralberghiere non ha ancora riaperto i battenti per la stagione estiva. Che si prospetta critica anche sotto il profilo occupazionale, con il 98,4% delle impres ...Il primo giorno di discussioni alla Camera sul Dl Rilancio vede un brusco stop per il Governo dopo il “buco” da 100 milioni di euro sulle coperture per il Mezzogiorno: «tutti i deputati della commissi ...