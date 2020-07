Bonus baby sitter anche per i nonni: cos’è, come funziona, valore bonus, Inps, chi è pro e chi è contro (Di martedì 7 luglio 2020) In queste ore si sta parlando tantissimo di bonus e non a caso a fronte della grave crisi economica dovuta al lockdown da coronavirus: senza dubbio tra le categorie più colpite ci sono le famiglie, che oltre ad essere in crisi tra rischi di perdita di lavoro e di liquidità, tornando a lavoro, hanno anche il problema dei figli. A chi affidarli? Ecco perchè si è pensato al classico bonus baby sitter, che tra l’altro ha avuto diversi step e anche diverse interpretazioni tra chi era favorevole e chi no. Leggi anche: bonus baby sitter 1200 euro: cos’è, a chi spetta e come si ottiene, Dl Aprile coronavirus, categorie Inps e requisiti Cura Italia bonus baby sitter anche per i nonni e zii: come funziona Ci sono state parecchie discussioni in relazione a questo tipo di percorso e beneficio, come si denota ... Leggi su italiasera

