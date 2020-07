Bonus 600 euro, arriva la novità per i lavoratori dello spettacolo (Di martedì 7 luglio 2020) “Con un emendamento al Decreto Rilancio voluto con Dario Franceschini e approvato alla Camera, estendiamo gli ammortizzatori sociali COVID-19 a intermittenti e lavoratori dello spettacolo non beneficiari di integrazione salariale. Un sostegno concreto a un settore cruciale”. L’annuncio è giunto dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che in un tweet ha sintetizzato il contenuto dell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Tale emendamento va a modificare l’articolo 84 del Dl Rilancio (qui lo speciale QuiFinanza), che riguarda gli indennizzi stanziati dal Governo a sostegno dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Novità in arrivo, dunque, per i beneficiari dei Bonus da 600 euro e in particolare per i lavoratori dello spettacolo, a cui è dedicato l’emendamento in ... Leggi su quifinanza

Scognamillo12 : RT @BalduiniChiara: Un mese fa ho richiesto la seconda tranche da 600 euro per il bonus baby-sitting. UN MESE FA. Poi ci si chiede perché s… - giuseppedeb76 : @INPS_it È normale che ho inviato una pec più di una settima fa, per sapere perché ancora non mi è arrivato il bonu… - moneypuntoit : ?? Bonus 600 euro e 1.000 euro professionisti, - ileniaminosu : @matteosalvinimi E noi che aspettiamo ancora il bonus 600 di marzo..E una vergogna basta deve andarsene - CCottarelly : RT @V_Calista: @INPS_it Quando verrà pagato il bonus 600 euro aprile-maggio per cococo? -