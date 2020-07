Bolsonaro s'è preso il Covid (Di martedì 7 luglio 2020) “E' iniziato domenica con qualche malore e si è aggravato il lunedì. Tutti sapevano che il virus prima o poi avrebbe raggiunto una parte considerevole della popolazione. Io ad esempio, se non avessi fatto l’esame non conoscerei il risultato: è positivo”. Non è il primo leader politico a essere conta Leggi su ilfoglio

