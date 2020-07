Bolsonaro positivo al Covid. La feroce ironia di Gassman: “Ma tanto nun ce crede…” (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in diretta Tv, dopo aver avuto l’esito del test cui si era sottoposto ieri. Bolsonaro rassicura i sostenitori: “Mi sento bene” Lo stesso presidente brasiliano, che in questi mesi si è distinto per una sottovalutazione della portata e della gravità della pandemia, nelle scorse ore aveva rivelato di avere i sintomi del contagio: 38 di febbre e 96% di saturazione. Bolsonaro, che ha spento 65 candeline a marzo, aveva anche detto di assumere idrossiclorochina. Pur avendo annullato tutti gli impegni della settimana, il presidente brasiliano ha comunque voluto incontrare i suoi sostenitori nel giardino della residenza presidenziale, il Palácio da Alvorada, ai quali ha assicurato di “sentirsi bene”. Ma nella famiglia ... Leggi su secoloditalia

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - RaiNews : #Coronavirus, positivo il presidente brasiliano #Bolsonaro - petergomezblog : #Brasile, il presidente Jair #Bolsonaro positivo al Covid. Lo conferma lui stesso in tv dopo una giornata di attesa. - MauroBenetti6 : RT @dellorco85: In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lockdown)… - theredturtle01 : RT @PBerizzi: Il negazionista #Bolsonaro positivo a #COVID?19 è il paradigma perfetto dell'arroganza muscolare, dell'ignoranza e dell'odio… -