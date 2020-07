Bolsonaro: il Presidente del Brasile è positivo al Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva l’esito del tampone per Jair Bolsonaro. Il Presidente è risultato positivo al Coronavirus dopo essere corso in ospedale con tosse e febbre Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, dopo aver avvertito i classici sintomi del nuovo virus è stato sottoposto a tampone. Il Presidente infatti dopo aver organizzato una cena privata presso la sua abitazione ha riscontrato una forte tosse tosse e febbre alta. Arriva nelle ultime ore il risultato del tampone che conferma la positività al Coronavirus del Presidente brasiliano. Bolsonaro si è recato in ospedale lunedì sera cancellando immediatamente tutti i suoi impegni in agenda. Il portavoce del Presidente ha cercato comunque di tranquillizzare tutti i cittadini, scrivendo quindi una nota nella quale si legge: “il Presidente, in questo momento, è in buona salute e rimane a casa ... Leggi su zon

