Bolsonaro: «Ho i sintomi del Covid» (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro ha detto a Cnn Brasil di avere i sintomi del Covid-19. Il presidente brasiliano, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%. Il capo dello Stato brasiliano ha anche precisato che sta prendendo idrossiclorochina. Bolsonaro ha sempre mostrato scetticismo nei confronti della pandemia, nonostante il Brasile sia uno degli Stati che sta pagando il prezzo più alto, con oltre 1,6 milioni di casi. Una nota ufficiale del ministero delle Comunicazioni annuncia che il presidente, dopo una radiografia ai polmoni, si è sottoposto al test: in giornata è atteso l’esito. A causa dei sintomi, la sua agenda per il resto della settimana è stata annullata. L'articolo Bolsonaro: «Ho i sintomi del Covid» proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

