Bolsonaro ha il coronavirus: la beffa del presidente del Brasile è ufficiale (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo aver minimizzato per mesi l'incidenza della pandemia da Covid-19 nel suo paese, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha contratto il coronavirus. La notizia viene data in un tweet dal profilo della Cnn Brasile. Alla stessa Cnn Bolsonaro aveva detto di essersi sottoposto al test per la diagnosi del nuovo coronavirus avendo presentato dei sintomi compatibili con la patologia. Oggi il verdetto del laboratorio che si rivela un'amarissima beffa del destino per l'ultraconservatore alla guida dell'immenso stato federale amazzonico, che attualmente rappresenta il focolaio mondiale della pandemia. Bolsonaro, che si è sempre dichiaro scettico tanto sull'utilizzo delle mascherine che sulle misure di confinamento sociale che, a suo dire, avrebbero creato danni alla prima economia dell'America Latina, presenta i classici segni del contagio da coronavirus tra ... Leggi su iltempo

