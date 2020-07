Bolsonaro con i sintomi del coronavirus e quella festa a casa dell’ambasciatore Usa senza mascherine (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro ha affermato, nelle ultime ore, di avere tutti i sintomi possibili legati al coronavirus, dalla febbre fino a un’infezione delle vie respiratorie. Il presidente brasiliano, che sta attendendo gli esiti di indagini più approfondite (non è ancora chiaro se si sia sottoposto a tampone e se i risultati del test saranno effettivamente diffusi), ha scherzato con i giornalisti sui propri canali social, affermando di avere febbre alta e problemi ai polmoni, anche se dalle lastre – al momento – non risulta nessuna infezione da coronavirus. LEGGI ANCHE > Bolsonaro ha febbre e tosse, sottoposto al tampone: sta assumendo idrossiclorichina Bolsonaro coronavirus, la foto del possibile contagio Intanto, i media brasiliani hanno diffuso una fotografia che ritrae lo stesso Bolsonaro a casa dell’ambasciatore Usa Todd Chapman, insieme a Ernesto ... Leggi su giornalettismo

