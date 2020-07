Bolsonaro ammette di avere i sintomi del coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Bolsonaro conferma di avere i sintomi del Covid-19. Atteso il risultato del test nella mattinata di domani. Il Brasile è il secondo Paese più colpito al mondo Il Brasile è il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus. E proprio come Trump anche Bolsonaro ha sempre minimizzato i rischi causati dalla pandemia minimizzando problemi e pericoli. Mentre il suo paese conta 65mila morti, 1 milione e 620mila contagiati, ospedali allo stremo, l’economia in caduta libera il presidente Bolsonaro non ha mai arretrato di un passo nelle sue idee continuando a non prendere alcuna forma di precauzione. Ora il presidente sembrerebbe avere i sintomi del contagio da Covid: febbre a 38 e una percentuale di ossigeno nel sangue del 96%. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi sostenitori in un incontro pubblico ... Leggi su zon

