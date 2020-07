Bologna-Sassuolo (8 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 7 luglio 2020) Per l’Europa League bisogna tenere in considerazione anche il Sassuolo? Da quanto è emerso nell’ultima giornata sì visto che gli emiliani hanno raccolto la seconda vittoria e il quarto risultato utile consecutivo, salendo a 40 punti e confermandosi al momento la squadra più prolifica del campionato. Il derby con il Bologna definirà le prospettive dell’ultima … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

