Bollettino Coronavirus: i dati ufficiali di oggi 7 luglio 2020

Bollettino Coronavirus odierno: come di consueto la Protezione Civile ha diramato il Bollettino con i dati relativi alla situazione odierna in Italia Il Bollettino Coronavirus odierno è stato come di consueto diramato con i dati relativi a oggi, martedì 7 luglio 2020. Dai dati ufficiali, risultano attualmente 467 positivi su un totale di 14.242. In calo il dato dei decessi, oggi si registrano 30 vittime. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid-19, 574 persone. Per quanto riguarda i ricoveri: -2 in terapia intensiva (per un totale di 70 unità). Invece sono – 6 i ricoverati con sintomi. Con i dati del Bollettino Coronavirus di oggi, le stime generali dell'epidemia evidenziano i seguenti andamenti. Sono stati effettuati invece 43.219 tamponi.

