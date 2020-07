Bollette gonfiate dalle compagnie: 12 milioni di italiani ancora in attesa di rimborso (Di martedì 7 luglio 2020) Una querelle che si trascina ormai dal 2017 e che, come sempre in questi casi, vede le vittime costrette ad attendere che sia fatta giustizia, sempre con estrema lentezza e altrettanta fatica. Gli interessati non sono proprio in numero ridotto: 12 milioni di italiani, quelli che attendono il rimborso per le Bollette a 28 giorni che gli operatori telefonici avevano applicato indisturbati fino all’arrivo dell’Agcom, che aveva imposto l’altolà all’ennesimo tentativo di approfittarsi degli utenti, ignari di essere costretti a versare molto più del dovuto. Un meccanismo semplice quanto efficace: calcolando le Bollette su 28 giorni e non sul mese intero, gli operatori erano in grado sostanzialmente di far pagare ai clienti 13 mensilità al posto delle canoniche 12. Un escamotage che inizialmente era nato nel mondo della telefonia fissa ma si era ... Leggi su ilparagone

