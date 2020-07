"Boban? Me lo succhia quella faccia di mer***". Milan, roba mai vista: situazione totalmente fuori controllo (Di martedì 7 luglio 2020) "Me lo succhia sta faccia di mer***". situazione fuori controllo al Milan e dintorni. Su Twitter Emis Killa, rapper Milanese autore del nuovo inno Rossoneri, risponde a un utente insultando niente meno che Zvonimir Boban, ex dirigente Milanista uscito in polemica con la proprietà americana di Elliott (e da calciatore bandiera ancora oggi amatissima dai tifosi). Il croato aveva definito quella canzone "una caduta di stile" ed Emis Killa ha risposto per le rime, alzando un polverone. "La mia è stata una risposta ad un fan, ieri avevo anche alzato il gomito - ha poi spiegato il rapper -. Quando parlo su Twitter ogni tanto parlo un po' troppo senza filitr e i miei termini provocatori vengono fraintesi. Non mi scuso su Boban perché ha cominciato lui dicendo che il mio inno era una caduta di stile. Il suo è stato un colpo ... Leggi su liberoquotidiano

