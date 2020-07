Blanc pronto al ritorno da allenatore: c’è il Valencia per lui (Di martedì 7 luglio 2020) Laurent Blanc è pronto a tornare a sedersi su una panchina. L'ex giocatore francese, nonché ex ct della Francia e allenatore anche del Psg sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza conclusasi nel 2016. Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, al Valencia.Blanc: ritorno su una panchinacaption id="attachment 988127" align="alignnone" width="633" Blanc (getty images)/captionCome scrive L'Equipe, il tecnico francese potrebbe diventare l'allenatore di Valencia. Da quanto si apprende, Blanc è l'opzione principale per il club spagnolo. Grande esperienza in campo internazionale come giocatore, il tecnico francese vanta certamente caratteristiche importanti al fine di essere scelto, non da meno la sua abilità con lo spagnolo che agevolerebbe subito i rapporti con la squadra. Al momento dopo l'addio di Celades, il Valencia aspetta di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Blanc pronto al ritorno da allenatore: c'è il Valencia per lui - -

Ultime Notizie dalla rete : Blanc pronto Blanc pronto al ritorno da allenatore: c’è il Valencia per lui ItaSportPress De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina?/ Pazza idea di Commisso: i dettagli

Neanche il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che inizia una nuova avventura: Daniele De Rossi potrebbe cambiare mestiere nel giro di pochi giorni, da calciatore ad allenatore di Serie A. La Fi ...

Consorzio Agrario Fvg, Ermacora pronto a cedere il testimone

Dopo 9 anni di presidenza dei Consorzio agrario Fvg, Dario Ermacora si prepara a cedere il testimone. Quella convocata per venerdì 26 giugno sarà la sua ultima assemblea dei soci in veste di president ...

Neanche il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che inizia una nuova avventura: Daniele De Rossi potrebbe cambiare mestiere nel giro di pochi giorni, da calciatore ad allenatore di Serie A. La Fi ...Dopo 9 anni di presidenza dei Consorzio agrario Fvg, Dario Ermacora si prepara a cedere il testimone. Quella convocata per venerdì 26 giugno sarà la sua ultima assemblea dei soci in veste di president ...