Bisceglie: disabile molestato, divieto di avvicinamento per tre giovanissimi Accusa: uomo perseguitato da anni (Di martedì 7 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Tre ragazzi, P.M. 21enne, S.M. 22enne e P.M. 19enne, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, perché perseguitavano e molestavano un uomo disabile. I fatti risalgono al mese di novembre scorso quando l’uomo, stanco delle numerose minacce ed ingiurie che gli venivano rivolte quotidianamente a causa della sua disabilità, si presentava presso il Comando della Tenenza Carabinieri di Bisceglie per denunciare il tutto. Le aggressioni verbali subite dalla vittima avevano avuto inizio circa due anni prima della denuncia ed erano state sottaciute per paura di ritorsioni, ma visto l’intensificarsi del clima di violenza e l’intimidazione venutisi a creare nei suoi confronti, decideva finalmente a denunciare il tutto ai Carabinieri. Nei due anni precedenti alla ... Leggi su noinotizie

È attivo il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie. Il servizio, finanziato attraverso il Piano di Contrasto alla Povertà, risulta completamente ...

