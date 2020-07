Bielorussia, rinviata per Coronavirus la sfida fra Dinamo Brest e Slutsk (Di martedì 7 luglio 2020) Gli enti sportivi decisionali della Bielorussia hanno recentemente ufficializzato il rinvio della sfida Dinamo Brest-Slutsk, valida per la diciassettesima giornata del massimo campionato nazionale ed in programma venerdì 10 giugno, in quanto alcuni giocatori della prima squadra citata hanno recentemente contratto il Coronavirus. Quarantena dunque per i giocatori del club quinto in classifica, la Dinamo Brest, seppur campione in carica, che dovranno rinunciare all’importante testa a testa contro lo Slutsk, perlomeno in un futuro prossimo. La Bielorussia ha fatto registrare 63mila casi totali di positività ed è stato l’unico paese europeo a non aver mai sospeso il più importante campionato professionistico del Paese. Leggi su sportface

