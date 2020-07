Beyoncé è italiana e si chiama Ann Marie Lastrassi figlia di Giuseppe e Maria: l’assurda teoria del complotto rilanciata da un politico (Di martedì 7 luglio 2020) Da tempo circola una bislacca teoria complottara secondo la quale Beyoncé non sarebbe un’afroamericana, ma una ragazza italiana di nome Ann Marie Lastrassi, figlia di Giuseppe e Maria Lastrassi. Nulla di così strano, ci sono migliaia di leggende metropolitane di questo tipo, una ad esempio vorrebbe Sia prigioniera nella cantina di Beyoncé E Jay Z, altre parlano di cloni di Britney Spears e Avril Lavigne. La vera cosa assurda è che KW Miller, politico trumpiano che rappresenterà il 18° Distretto della Florida al Congresso alle elezioni di novembre, ha rilanciato questa teoria ed ha anche aggiunto che Beyoncé/Ann Marie sarebbe una satanista. “Beyoncé non è nemmeno afroamericana. Sta fingendo questo per avere più esposizione. Il suo vero nome è Ann Marie Lastrassi. Lei è italiana. Tutto ciò ... Leggi su bitchyf

