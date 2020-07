Beve due litri di vino al giorno da oltre 50 anni: collo e spalle si trasformano (Di martedì 7 luglio 2020) Oggi ha 68 anni, ma Beve due litri di vino al giorno da oltre 50 anni. Incredibilmente il suo collo e le sue spalle si trasformano. L’uomo si chiama Tan è il suo corpo ha un aspetto fuori dal comune. Il protagonista della vicenda ha iniziato a consumare vino di riso all’età di 13 anni e da allora non ha mai smesso, continuando ad assumere la sostanza alcolica in sostituzione di acqua o altre bevande analcoliche. Durante i primi trentanni, in cui il consumo di vino per Tan era già una routine, l’uomo non aveva accusato particolari sintomi (almeno visibili sul corpo). Solo dall’età di 45 anni il corpo ha iniziato a trasformarsi totalmente. La sindrome rara causata dal consumo di vino Era il 1997 quando Tan ha iniziato a notare delle insolite escrescenze sul suo collo e sulle spalle. Qualcuno ha paragonato il suo aspetto a quello del ... Leggi su velvetgossip

Oggi ha 68 anni, ma beve due litri di vino al giorno da oltre 50 anni. Incredibilmente il suo collo e le sue spalle si trasformano. L’uomo si chiama Tan è il suo corpo ha un aspetto fuori dal comune.

