Berruti annuncia in tv: «Io e la Boschi siamo innamorati». E lei attacca Toninelli sui social (Di martedì 7 luglio 2020) Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno ufficializzato la loro relazione. Nei giorni scorsi erano arrivate indiscrezioni sul legame sentimentale tra la capogruppo alla Camera di Italia Viva e l’attore. Il settimanale Chi aveva pubblicato delle fotografie in cui comparivano assieme. La confessione arriva però in tv, quasi inaspettata. La loro love story funziona a meraviglia. Berruti parla nel corso della puntata puntata di “C’è tempo per…”, il programma condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1. Berruti: «Io e la Boschi siamo una bellissima coppia» «Io sono una persona molto riservata», puntualizza inizialmente l’attore. «Credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente. Quindi, evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me». Subito dopo, ... Leggi su secoloditalia

Ormai le voci sul presunto flirt tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si rincorrono da mesi. Tra smentite e qualche scatto rubato per le strade di Roma, la storia sembrava non avere seguito, soprat ...

