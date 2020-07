Benevento, alzata l’offerta per Glik: il Monaco deve rispondere (Di martedì 7 luglio 2020) Il Benevento ha alzato l’offerta per Kamil Glik e attende una risposta dal Monaco: fiducia per l’ex difensore del Torino Il Benevento prosegue la trattativa col Monaco per Kamil Glik, che potrebbe fare ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza con la maglia del Torino. Il club campano ha alzato l’offerta per il difensore polacco ed è in attesa di una risposta. Glik sarebbe un regalo per il tecnico Filippo Inzaghi a seguito della conquista della promozione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Distretto Asl Benevento, rotti cassa e pc: utenti in coda inferociti, arriva la polizia

In molti hanno manifestato il loro disappunto, alzando la voce per sollecitare una soluzione immediata, esasperati dall'attesa, peraltro infruttuosa, e dal caldo afoso di questi giorni. Tuttavia, è ...

