Belen: su “Chi” le foto dei primi baci con Gianmaria Antinolfi (Di martedì 7 luglio 2020) Nel numero domani in edicola, il settimanale “Chi” pubblica gli scatti dei baci roventi sotto il sole di Capri tra Belen e Gianmaria Antinolfi Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen ha già trovato chi le fa battere nuovamente il cuore: si tratta dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, 35 anni, che il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha beccato a scambiarsi baci roventi con la showgirl argentina in quel di Capri. Le foto esclusive, in edicola mercoledì 8 Luglio, fanno riferimento a un lungo weekend trascorso dai due tra Napoli e Capri dove lui ha anche festeggiato il suo compleanno, concludendo la serata presso lo storico locale “Anema e Core”, dopo una cena consumata nel famoso ristorante dei vip Villa Verde. Alla festa erano presenti molti amici tra cui Jeremias, il fratello della Rodriguez, e ... Leggi su zon

LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - vivalav91522967 : RT @_DAGOSPIA_: DOPO IL DAGO-SCOOP, SU ''CHI'' IL BACIO BELEN-GIANMARIA, PIÙ DE MARTINO E MARCUZZI AL MARE (SEPARATI - ChiccoseDOC : IN COPERTINA SUL SETTIMANALE “CHI”, IL BACIO DI BELEN RODRIGUEZ.. DOPO LA NUOVA ROTTURA CON STEFANO DE MARTINO.. AL… - _DAGOSPIA_ : DOPO IL DAGO-SCOOP, SU ''CHI'' IL BACIO BELEN-GIANMARIA, PIÙ DE MARTINO E MARCUZZI AL MARE (SEPARATI… - Faby7Roma3 : RT @mounds_shame: Domani su Chi: le foto di Stefano De Martino che ha trascorso il weekend in barca con Mariana Rosriguez e le foto di Bele… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen “Chi” Conte 'filosofo' fra doxa ed episteme Affaritaliani.it