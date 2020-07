Belen spunta la foto con il bacio con Gianmaria Antinolfi (Di martedì 7 luglio 2020) Belen ed ecco che spunta la foto del primo bacio dopo Stefano De Martino: «Estate muy caliente…». Il settimanale “Chi” ha pubblicato sul suo profilo Instagram la “foto dell’estate”: il primo bacio della showgirl argentina. La nuova fiamma sarebbe Gianmaria Antinolfi, 35enne napoletano imprenditore nel settore del fashion. Moro, occhi chiari, Gianmaria Antinolfi è l’uomo con cui Belen ha appena trascorso un week end a Napoli in occasione proprio del compleanno dell’imprenditore. Belen era arrivata nel capoluogo campano con il fratello Jeremias e l’amico Mattia Ferrari. Poi la comitiva era sbarcata a Capri dove ha cenato allo storico ristorante dei vip Villa Verde e ha concluso la serata all’Anema e Core. Adesso la foto del bacio. Alfonso Signorini a corredo dell’immagine ha commentato «Estate muy ... Leggi su people24.myblog

Ormai la rottura tra De Martino e la Rodriguez fa chiacchierare anche Made in Sud, il programma comico condotto proprio dal ballerino napoletano che, anche stavolta, non viene risparmiato! Anche nella ...Non facciamo in tempo a meravigliarci per le foto di Belen e Gianmaria Antinolfi che spuntano le foto di Stefano De Martino e Mariana Rodriguez. Davvero l’ex coppia cancella in poche settimane il ...