Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il sospetto: “Qualcuno in famiglia ha parlato” (Di martedì 7 luglio 2020) “Qualcuno in famiglia ha parlato“. Ne è convinto Giovanni Ciacci che, in diretta a Ogni Mattina, ha parlato del gossip del momento, commentando l’indiscrezione lanciata da Dagospia, secondo cui Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero una relazione clandestina, cosa che avrebbe portato Belen Rodriguez a rompere per la seconda volta con il marito. “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito“, ha spiegato Ciacci nel corso del talk mattutino di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. “È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato”. L'articolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il sospetto: “Qualcuno in famiglia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

