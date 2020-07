Belen Rodriguez paparazzata mentre bacia un altro. Le foto (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano De Martino e Belén Rodriguez non sono più una coppia nella vita ma il binomio resta inossidabile in questa caldissima estate del gossip. Dopo la foto del bacio tra la showgirl argentina e Gianmaria Antinolfi, è l’ex marito di Belén a essere fotografato in dolce compagnia. Accanto a lui c’è un’altra Rodriguez, Mariana. Modella e volto noto della televisione, è reduce dalla rottura con Simone Susinna, collega ed ex concorrente dell’Isola dei famosi. Stefano e Mariana sono stati fotografati insieme in barca durante un weekend trascorso a Napoli. Nelle foto non c’è molto: nessun bacio né atteggiamento che possa lasciare intendere una conoscenza più intima. Eppure pare che i due si conoscano da molto tempo. Nessun flirt tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez Fonti vicine a ... Leggi su howtodofor

