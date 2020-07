Belen Rodriguez: le foto del bacio con il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi (Di martedì 7 luglio 2020) Sul numero di “Chi” in uscita domani un clamoroso scoop atteso da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: i baci infuocati fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all'“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia.Belen Rodriguez: le foto del bacio con il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi 07 luglio 2020 12:05. Leggi su blogo

