Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la foto del primo bacio (Di martedì 7 luglio 2020) foto primo bacio Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi Dopo l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia secondo cui Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero avuto una relazione clandestina, il gossip dell’estate prosegue: è arrivata la conferma del flirt tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Il direttore del settimanale Chi ha appena pubblicato la “foto dell’estate”: il primo bacio tra Belen e il 35enne imprenditore napoletano. Visualizza questo post su Instagram Estate muy caliente…… Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) in data: 7 Lug 2020 alle ore 2:09 PDT Gianmaria Antinolfi è il giovane uomo d’affari impegnato nel settore del fashion che ha conquistato il cuore di Belen. Moro e con gli occhi chiari, l’imprenditore napoletano ha da poco ... Leggi su tpi

Lo smentito triangolo fra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi è diventato il giallo dell’estate. Da tempo si favoleggiava di un tradimento di Stefano alla moglie Belen con una “cond ...Novità davvero scottanti per quanto riguarda la vita privata di Stefano De Martino. Come svelato dal settimanale “Chi” prime immagini in esclusiva con Mariana Rodriguez Non finiscono le novità per qua ...