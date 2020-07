Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi bacio appassionato: la showgirl dimentica De Martino (Di martedì 7 luglio 2020) Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi fanno coppia? La showgirl argentina volta pagina dopo Stefano De Martino. Sul settimanale ‘Chi’ in copertina lo scoop dell’estate, anticipato da ‘Dagospia’: il bacio appassionato tra Belen e il 35enne napoletano imprenditore nel settore del fashion. A rilanciare l’indiscrezione bollente qualche minuto fa su Instagram anche il direttore del noto giornale Alfonso Signorini, che scrive in calce alla foto piccante «Estate muy caliente…». leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio compleanno al mare, baci calorosi e camicia abbottonata: «Neanche lì te la togli?» Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi bacio appassionato: la showgirl dimentica De Martino Sul numero di “Chi” in uscita domani un clamoroso scoop atteso da giorni, dopo le ... Leggi su urbanpost

