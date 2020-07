Belen Rodriguez bomba: il bacio con il nuovo fidanzato (Di martedì 7 luglio 2020) Belen Rodriguez si è già consolata. Lo scoop è stato fatto da Cho di Alfonso Signorini, che ha paparazzato la showgirl argentina in barca, per una vacanza… al bacio. Stefano De Martino nell’occhio del gossip, tutti smentiti, Belen Rodriguez passa ai fatti e si bacia con un altro uomo… Lo scoop è stato fatto dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La copertina della rivista in edicola daArticolo completo: Belen Rodriguez bomba: il bacio con il nuovo fidanzato dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

