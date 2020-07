Belen Rodriguez bacia un altro uomo | Con Stefano De Martino era già finita prima della crisi (Di martedì 7 luglio 2020) Belen Rodriguez è stata finalmente “smascherata” e la copertina del settimanale Chi mostra in anteprima il nuovo amore della showgirl. Il bacio conferma così la fine della storia con Stefano De Martino, cosa è realmente successo? La modella che fino a poche settimane fa sembrava pensare costantemente a Stefano De Martino e alla loro crisi, … L'articolo Belen Rodriguez bacia un altro uomo Con Stefano De Martino era già finita prima della crisi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La modella che fino a poche settimane fa sembrava pensare costantemente a Stefano De Martino e alla loro crisi, sembra aver illuso e nascosto una storia d’amore che da diverso tempo stava nascendo con ...Sarà Stefano De Martino a condurre, per la seconda volta, la serata finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto in prima serata su Rai 2 e ...