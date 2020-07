Belen Rodriguez bacia Gianmaria Antinolfi: chi è la sua nuova fiamma (Di martedì 7 luglio 2020) Un numero da collezione per gli amanti del genere, quello della rivista diretta da Alfonso Signorini in uscita mercoledì 8 luglio. Su Chi le foto di Belen Rodriguez che bacia un altro, per la precisione Gianmaria Antinolfi, manager della moda. Stefano De Martino non sta a guardare ed esce con un’altra Rodriguez, ovvero Mariana. La separazione più discussa della stagione prende una piega inattesa. Lo scoop dell’estate era atteso da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: le foto dei baci fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi al circolo privato Rari Nantes, poi ha trascorso una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che ... Leggi su tvzap.kataweb

