Beautiful anticipazioni: Thomas continua a mentire a Hope, per quanto andrà avanti? (Di martedì 7 luglio 2020) Ridge sembra essere davvero molto entusiasta di fronte alla notizia che Steffy gli ha dato. Liam a quanto pare ha deciso di assecondare la decisione di Hope ed è per questo che presto si trasferirà da Steffy. Ridge però ha paura che Brooke non possa avere il suo stesso entusiasmo, che cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 8 luglio 2020. Come avrete visto, almeno per il momento, Thomas ha convinto tutte le persone che conoscono la verità sulla piccola Beth a mentire. Ha detto loro che nessuno lo deve sapere. Ma Hope e Liam non meriterebbero di sapere che la piccola Beth è ancora viva? Beautiful anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 8 LUGLIO 2020 Bill e Katie non sanno che cosa pensare della scelta fatta da Hope ma si rendono conto che se ha deciso di ...

