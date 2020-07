BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 8 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ANTOÑITO e LOLITA cedono la bottega ad Alfredo!Bill (Don Diamont) pensa che Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) debbano ricomporre la famiglia che lui stesso ha contribuito a distruggere. Liam confida a Katie (Heather Tom) il senso di colpa di sentirsi a suo agio a vivere con la sua ex. Volendo lasciarsi alle spalle il segreto su Beth, Thomas (Matthew Atkinson) spera in un futuro con Hope. Brooke (Katherine Kelly Lang) mette in guardia Hope dal dare delle speranze a Thomas. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap

